Met politie op de hielen dwars door gevel BESTUURDER KNALT DOOR VOORDEUR, HUISDIER OVERLEEFT KLAP NIET KRISTOF PIETERS

18 juni 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Een bestuurder op de vlucht voor de politie is zondagochtend rond 2.45 uur door de gevel in de woonkamer van Willy (76) en Jacqueline (77) gereden. De twee bleven ongedeerd, maar hun kater Rambo liep zware verwondingen op en moest gisteren een spuitje krijgen.

Het was een patrouille van de politie Sint-Niklaas die in de nacht van zaterdag op zondag een verdacht voertuig opmerkte op de Grote Baan in Nieuwkerken. Het ging om een Audi met Nederlandse nummerplaat, maar de nummerplaat hoorde niet toe aan het voertuig. "De bestuurder gedroeg zich vreemd en leek zich te willen onttrekken aan een controle", bevestigt commissaris Hedwig Smet. "Hij is met hoge snelheid de Heihoekstraat ingereden, waarop we de achtervolging hebben ingezet."





Door het rood

De wagen reed ter hoogte van het kruispunt Ten Bos door het rode licht en vluchtte verder richting Vrasene. Ter hoogte van de Kriekelaarstraat liep het fout. De bestuurder wilde de straat indraaien, maar verloor de controle over zijn wagen. De auto knalde frontaal door de gevel van een woning. Willy Van Goethem (76) en Jacqueline Camerier (77) waren toevallig wakker toen het gebeurde. "Ik was net naar toilet geweest", vertelt Willy. "Plots hoorde ik een enorme, doffe klap. Ik dacht meteen aan een ongeval. Ik keek uit het raam en zag zwaailichten op het kruispunt. Toen ik naar beneden keek zag ik brokstukken van mijn gevel liggen en wist ik meteen hoe laat het was." De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij werd in de boeien geslagen en voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het parket reed de man rond zonder rijbewijs en zou hij daarom op de vlucht zijn geslagen.





Enorm geschrokken

De brandweer moest ter plaatse komen om de woning van het bejaarde koppel te stutten. "De klap moet enorm zijn geweest", vertelt Jacqueline. "De voordeur lag aan de andere kant van de woonkamer. De rest van de gevel is volledig gebogen. We zijn enorm geschrokken. We lagen in bed net boven de plaats van de crash. Het huis had wel kunnen instorten." Het koppel bleef ongedeerd, maar hun kater Rambo had minder geluk. "Het arme dier ligt altijd te slapen op een matje voor de deur en is wellicht geraakt door brokstukken of door de auto zelf", zucht Willy. "Ik dacht eerst dat hij bedolven was, maar wat later zag ik een bloedspoor richting berging. Daar vonden we Rambo met een ernstige wonde aan zijn poot."





De dierenarts kwam gisterenochtend ter plaatse, maar door de hoge leeftijd van de kat en door het feit dat het om een open fractuur ging, zat er niks anders op dan de kater te laten inslapen. "We wonen hier nog maar twee jaar en Rambo was mee verhuisd. We wilden hem zoveel mogelijk binnen houden omdat ons huis langs een vrij drukke baan is gelegen. Wie had echter ooit kunnen denken dat hij uitgerekend in huis aangereden zou worden."