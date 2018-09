Met meer dan 20.000 naar school Ook 2.692 leerkrachten gaan van start Joris Vergauwen

03 september 2018



In Sint-Niklaas zijn vandaag meer dan twintigduizend kinderen en jongeren aan het nieuwe schooljaar begonnen, net als 2.692 leerkrachten.

De eerste schooldag is zeker in scholenstad Sint-Niklaas een belangrijke dag, met bijna 9.500 leerlingen in het basisonderwijs en zo'n 11.500 leerlingen in het secundair onderwijs, in de centrumstad én de deelgemeenten. Ook voor 2.692 leerkrachten in Sint-Niklaas is de zomervakantie voorbij. Op vlak van aantal leerkrachten neemt Sint-Niklaas overigens de derde plaats in Vlaanderen in, na Antwerpen (6.931) en Gent (4.876).

Kleur

De schoolgaande jeugd wordt telkens op een warme manier verwelkomd aan de schoolpoort, zeker in de kleuter- en lagere scholen. Zo rolde basisschool OLV Ten Bos in Nieuwkerken de rode loper uit en liepen de kinderen door een regenboog de speelplaats op. "Ons jaarthema is 'kleuren'. 'OLV Ten Bos kleurt je dag', dat tonen we graag en daar beginnen we al meteen op de eerste schooldag mee. Elke leerkracht is ook in een bepaalde kleur gekleed vandaag en er is kleurrijke muziek te horen op de speelplaats", aldus directeur Veerle Van Bogaert, die na het eerste belsignaal van het nieuwe schooljaar de ouders uitnodigde voor koffie en cake in de refter. De basisschool OLV Ten Bos is ook één van de scholen in Sint-Niklaas waar uitbreidingswerken aan de gang zijn. De school krijgt er met een nieuwbouw een 100-tal plaatsen bij.

Kamperen

Het is vandaag ook de eerste schooldag na de invoering van de nieuwe online aanmeldingsprocedure in Sint-Niklaas. Zowat 800 kinderen in het basisonderwijs hebben voor het eerst via die procedure een plaatsje in een school toegewezen gekregen, een maatregel van het Lokaal Overlegplatform (LOP) om het kamperen voor schoolpoorten een halt toe te roepen. Dat gebeurde voor het eerst voor de twee jongste geboortejaren (2016 en 2015) in het kleuteronderwijs en nieuwe inschrijvingen in het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Belangrijkste verandering is dat kinderen voortaan voorrang krijgen bij de inschrijvingen op basis van de afstand tussen de woonplaats van de ouders en de school.