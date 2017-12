Met meer dan 1.000 kerstmannen in centrum 02u33 34 Foto Joris Vergauwen Een bende kerstmannen warmt zich op voor de Santa Walk op het Sint-Nicolaasplein.

De zesde Santa Walk is gisterenavond opnieuw in een enthousiast en uitbundig kerstfeestje uitgemond. Meer dan duizend kerstmannen waren van de partij voor de intussen zesde Santa Walk, een wandeling van 3,6 kilometer door de stadskern. Om 18 uur startte de 'opwarming' op het Sint-Nicolaasplein, waarna een geanimeerde tocht volgde die de centrumstraten in een niet-alledaagse rode gloed onderdompelde. Onderweg was er muzikale animatie van vijf ensembles, nadien volgde glühwein, erwtensoep en chocomelk op het plein voor alle kerstmannen. Rotary Sint-Niklaas, de organisatie achter de Santa Walk, steunt hiermee drie goede doelen: de sociale kruidenier De Springplank, de vzw Licht voor de Wereld en Vrienden Van Papoea. Zowat 30 jeugd- en sportverenigingen kregen ook een duwtje in de rug door een financiële bijdrage van 250 euro.





(JVS)