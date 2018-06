Met luchtballon over slapende stad BELGISCH KAMPIOEN DAVID SPILDOOREN TEKENT VOOR EERSTE NACHTVLUCHT JORIS VERGAUWEN

29 juni 2018

03u06 3 Sint-Niklaas Opstijgen in het donker, de zonsopkomst vanuit de luchtballon beleven en landen tijdens het ochtendgloren: pas sinds kort is het toegelaten in ons land. De Sint-Niklase ballonvaarder David Spildooren (29) en zijn crew tekenden woensdagnacht voor de eerste nachtvaart met luchtballon.

Het heeft iets uitzonderlijk, onheilspellend bijna, om midden in de donkere nacht in een ballonmand te stappen en richting sterrenhemel op te stijgen. Het is 4 uur 's nachts en de wereld is verzonken in een diepe slaap als de gasbranders de stilte aan flarden scheuren en de vlam zetten in de Sint-Niklase stadsballon, op een grasveldje in een industriepark aan de rand van de stad. Een nog halfslapende postbode op weg naar het werk kijkt zijn ogen uit als hij plots de opgeblazen ballon voor zich ziet rechtstaan. Ik droom nog, lijkt hij te denken. De Sint-Niklase ballonvaarder David Spildooren staat klaar om de eerste nachtvaart met een luchtballon in ons land aan te vatten. De Belgisch kampioen ballonvaren léést de wind, speelt ermee, met de glimlach, zoals Neymar met een bal. Hij slaagde er al drie keer in om met een ballon op de Grote Markt van Sint-Niklaas te lánden, een plek waar vele ballonvaarders door de wind die vanuit alle hoeken komt aanwaaien al niet eens graag opstijgen. Spildooren is nog maar 29 jaar, maar kroonde zich onlangs al tot Belgisch kampioen ballonvaren, hij is lijnpiloot bij Brussels Airlines, heeft met C-Air Ballonvaarten zijn eigen ballonbedrijf én vliegt ook nog eens met de 7.000 kubieke meter grote Avia-ballon. Hij brengt met andere woorden meer tijd door in de lucht dan op de grond.





's Nachts met een ballon varen, is nog iets anders. Het is sinds iets meer dan een jaar toegelaten in ons land, maar de piloot moet wel over een nachtvergunning beschikken, net zoals de ballon ervoor moet uitgerust zijn, ook met de vereiste apparatuur zoals een transponder en nachtverlichting. In ons land zijn er nu slechts zes piloten met zo'n nachtvergunning. De luchtverkeersleiding van Belgocontrol in Brussel volgt de ballon op de radar. 's Nachts zijn er geen zones die als ongecontroleerd luchtruim gelden. De avond voordien heeft de piloot het vluchtplan al doorgegeven, tijdens de vlucht zal er nog verscheidene keren radiocontact zijn met Brussel. Niemand wil meemaken dat er in de duisternis plots een vliegtuig de ballon nadert.





Verdeeld landschap

De stadsballon met kenteken 00-BSN gaat om 4.06 uur van de grond. De nacht is helder, aan de grond is er een windsnelheid van 5 à 6 knopen. Op 400 meter hoogte gaat het naar 18 knopen en voert de oostenwind de ballon in de richting van Gent. Daar klimt de ballon naar 2.000 meter hoogte, waarbij het zicht reikt van de haven van Antwerpen tot de Westerschelde, van Gent tot de Noordzee. De felverlichte steden en havens in het donkere landschap dat traag voorbijschuift, het is heel impressionant. Het is dan rond 5 uur, de zon laat zich over een halfuur zien. De hemel kleurt in het oosten, de duisternis maakt stilaan plaats. Als het steeds lichter wordt, zien we hoe het Vlaamse landschap in stukken wordt verdeeld, door hoogspanningsmasten, antennes, windturbines en andere obstakels die in de hoogte reiken. Bijna onmogelijk om die in de duisternis te onderscheiden. "We weten in welke sectoren we welke bepaalde minimumhoogte moeten aanhouden", klinkt het bij piloot David Spildooren en zijn crewleden Reginald Geerinck en Tom Van der Vekens.





Luchtverkeersleiding

"Veiligheid is alles, daarom is er ook veel contact met de luchtverkeersleiding in Brussel. Zo'n nachtvlucht is een geweldige ervaring. Onder meer in Duitsland is het al langer toegelaten en daar zijn al heel wat ballonvaarders die 's nachts gaan vliegen, soms met een twintigtal ballons samen. De zonsopgang beleven vanuit de lucht en dan bij het krieken van de dag de mand op een mooi plekje neerzetten, dat heeft heel veel charme. We zijn heel blij om dat als eerste in België mee te maken." Om 6.20 uur landt de ballon op het vliegveld van Ursel, niet zo ver meer van Brugge. De zon komt op, de eerste nachtvaart in ons land zit erop.