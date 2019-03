Met Hannah op café: stad heeft nieuwe horecacoach JVS

04 maart 2019

15u07 0 Sint-Niklaas Hannah Coene (25) is de nieuwe horecacoach in Sint-Niklaas. Ze is het aanspreekpunt voor de lokale horeca en krijgt de opdracht om kandidaat-ondernemers te ondersteunen bij hun opstart in Sint-Niklaas.

Het was even zoeken, maar sinds januari is de functie van horecacoach bij de stad weer ingevuld. Hannah Coene is de opvolger van Koen Dewanckel, die de voorbije jaren heel wat initiatieven nam om de lokale horecasector de nodige zuurstof te geven. De sector heeft het echter overal moeilijk, ook in Sint-Niklaas. Het is nu aan Hannah Coene om lokale horecaondernemers zo goed mogelijk bij te staan. “Ik ben zowel horecacoach als deskundige economie bij de stad. Ik werk dus vanuit het team economie, waarbij ik de belangen van de lokale horeca behartig. Als er problemen zijn, ben ik het aanspreekpunt. Maandelijks is er een horecaoverleg, waarop ik met de horecaondernemers alles bespreek wat hen aanbelangt. De vinger aan de pols houden bij de horeca, zowel in de stad als de deelgemeenten, is mijn taak.”

“Vier horecapleinen”

“Het is niet de makkelijkste periode voor de sector. Er zijn zaken die verdwijnen, maar er komen er ook nieuwe bij. Samen met het team economie proberen we om horecaondernemers naar Sint-Niklaas te lokken. De stad heeft verscheidene premies om ondernemers te ondersteunen. Er is altijd ruimte voor verbetering natuurlijk. Het is ook nog even afwachten welke accenten er in het beleidsplan zullen worden gelegd. Bedoeling is evenwel om voor de horeca naar een focusgebied te evolueren, met het inzetten op vier ‘horecapleinen’, namelijk Stationsplein, Grote Markt, Houtbriel en Sint-Nicolaasplein. Nieuwe horecazaken zien we bij voorkeur in dat focusgebied.”

De eerstvolgende keer dat de horeca gezamenlijk naar buiten komt, is bij de muziekkroegentocht, op 22 maart. Daarna volgt op 28 april de derde editie van ‘Bubbles & Bites’, een gezamenlijk initiatief van horecazaken, lokale wijnspecialisten en het Centrummanagement.

Contact opnemen met de nieuwe horecacoach van Sint-Niklaas kan via e-mail naar horeca@sint-niklaas.be.