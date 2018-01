Met bakfiets tegen autoportier 24 januari 2018

Gisterenochtend vond rond 7.40 uur een ongeval plaats in de Knaptandstraat. Een 41-jarige vrouw uit Sint-Niklaas fietste met haar lege bakfiets op het fietspad in de Knaptandstraat richting Tereken. Ze kwam tot aanrijding met een portier van een geparkeerd voertuig en een 25-jarige vrouw uit Sint-Niklaas, die op dat moment haar kinderen in het voertuig aan het plaatsen was. Zowel de fietser als voetganger raakten lichtgewond.





(PKM)