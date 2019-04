Met al meer dan 500 inwoners op afvaljacht: maand lang zwerfvuilacties in Sint-Niklaas en deelgemeenten JVS

03 april 2019

18u51 0 Sint-Niklaas De komende maand vinden in Sint-Niklaas en de deelgemeenten heel wat zwerfvuilacties plaats. Meer dan vijfhonderd inwoners hebben zich al ingeschreven om op pad te gaan.

In Sint-Niklaas gingen jongeren van het College gisteren de strijd met zwerfvuil aan, zowel in het stadcentrum als in de stadsrand. De komende weken zullen heel wat inwoners met materiaal van afvalintercommunale MIWA op pad gaan, op initiatief van de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur Stramin. Die deed een oproep aan alle inwoners om wegen, pleinen en bermen te bevrijden van zwerfvuil. “Intussen hebben al meer dan vijfhonderd mensen zich ingeschreven. Een maand lang zijn er overal acties. We willen héél Sint-Niklaas eens extra proper maken”, aldus Firmin De Beleyr van Stramin.

Deze derde grote zwerfvuilactie kadert in de grote lenteschoonmaak die in heel Vlaanderen zal plaatsvinden. De acties concentreren zich deze week in Sinaai. Volgende week komt Belsele aan de beurt, daarna Nieuwkerken en als laatste Sint-Niklaas. Inschrijven kan in elk deelgemeentehuis of in het stadhuis. Je krijgt bij inschrijving het nodige opruimmateriaal mee: vuilniszakken, handschoenen, grijpers en fluohesjes. “Twee jaar geleden hebben we zo’n 5.500 kg zwerfvuil ingezameld, vorig jaar was dat 3.500 kg. Intussen loopt ook de actie ‘Schoon Volk’, waarbij nog heel wat vrijwilligers permanent het zwerfvuil in hun buurt opruimen.”

