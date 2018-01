Met 950 ijsberen het koude water in Ideaal winterweer voor negende duik in de ster JORIS VERGAUWEN

02u27 0 Joris Vergauwen Zomers uitgedost voor een winterse duik. Sint-Niklaas Met een watertemperatuur van vier graden en een klein winterzonnetje waren het bijna ideale omstandigheden voor de negende Wase IJsberenduik in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Zo'n 950 deelnemers doken er het water in.

De grootste van het land is het niet, maar met telkens zowat duizend deelnemers is de Wase IJsberenduik wel uitgegroeid tot de twééde grootste na de Noordzeeduik in Oostende. De negende editie gisteren werd lang niet de koudste. Die dateert al van de allereerste duik in 2010, toen er nog een groot gat in het ijs moest worden gehakt om de toen 250 moedige ijsberen van het water te laten proeven. Gisteren was het water vier graden 'warm', terwijl het winterzonnetje voor een 'aangename' 6 graden in de buitenlucht zorgde. "Het heeft vannacht nog een beetje gevroren. Ideaal dus voor deze duik, heel mooi ijsberenweer", klonk het bij de Sint-Niklase Waterpoloclub, die de organisatie van de Wase Ijsberenduik voor zijn rekening neemt.





In totaal zakten er zo'n 950 ijsberen af naar De Ster. De oudste deelnemer is al jarenlang André Van Landeghem, de legendarische, Sint-Niklase zwemleraar. Hij is intussen al negentig jaar, maar blijft zijn oude knoken met ijskoud water bestoken. Maar ook heel wat kinderen worden aangetrokken door het ijswater. "We hadden een honderdtal jongeren aan de start en een 850-tal volwassenen, van alle leeftijden en in alle kleuren. Een heel mooi aantal. De meeste ijsberen komen uit het Waasland en Klein-Brabant. Ongeveer tien procent van de deelnemers is uit Antwerpen. Daar is in Deurne wel een ijsberenduik, maar die vindt plaats in een zwembad. Lang niet zo gezellig als hier dus."





Joris Vergauwen Een watertemperatuur van 4 graden valt soms dik tegen.

Einde feestenperiode

Met een winterdorp, veel winterse drankjes, dj Icebear tot een paar hete baden voor wie even ontdooiing zocht, werd er ook gedacht aan de liefhebbers van de après-duik, net als aan het vertier voor het opnieuw groot aantal toeschouwers. Met deze ijsberenduik is meteen ook de drukke, winterse evenementenperiode in Sint-Niklaas achter de rug. Uitkijken vanaf nu naar de komst van de zachte, warme lente.