Méér dan een comfortabel openbaar toilet: stad koopt faciliteitenpand in Stationsstraat en wil gebruik ervan promoten JVS

16 april 2019

15u54 0 Sint-Niklaas De stad gaat het faciliteitenpand in de Stationsstraat aankopen. Met de eigenaar is er een overeenkomst bereikt voor de aankoop van de gelijkvloerse verdieping, voor 162.000 euro. Het faciliteitenpand is sinds oktober in gebruik. Bezoekers van de winkelstraat kunnen er terecht voor een toiletbezoek, het verschonen en voeden van baby’s, het opbergen van winkeltassen, het ontvangen en versturen van pakjes tot het huren van een rolstoel of plooibuggy. Uit de evaluatie van het eerste half jaar blijkt dat het pand vooral wordt gebruikt voor een toiletbezoek. De stad zal de mogelijkheden van het pand verder promoten.

Het faciliteitenpand, of ‘servicepand’, van stad en Centrummanagement bevindt zich in de Stationsstraat 11A, vooraan in de winkelstraat. Met dit pand komt de stad tegemoet aan een aantal basisverwachtingen van het winkelend publiek. Publieke toiletten bijvoorbeeld, of verzorgingsmogelijkheden voor ouders met baby’s. Maar er is meer. Er zijn lockers én je kunt er pakjes laten leveren en verzenden. Daarnaast zijn er ook verzorgingsmogelijkheden voor personen met een beperking. Verder is het mogelijk om in het pand gratis rolstoelen en plooibuggy’s te ontlenen.

Vanaf oktober werd het pand gehuurd. De stad zal het nu aankopen, althans de gelijkvloerse verdieping. Daarvoor telt het 162.000 euro neer. De gemeenteraad moet daar eind deze maand groen licht voor geven. “Daarmee kunnen we het pand een definitieve plek geven. De reacties na zes maanden zijn heel positief. Ook de eerste evaluatie is goed. Verscheidene andere steden kwamen ook al kijken om een gelijkaardig initiatief te nemen. Sint-Niklaas is de eerste centrumstad die de verschillende diensten combineert en centraliseert. Dat maakt dit omgebouwde winkelpand uniek in Vlaanderen”, aldus schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld).

“Meer bekend maken”

Uit de eerste cijfers komen er per maand een kleine duizend gebruikers binnen. Iets meer dan de helft komt voor een toiletbezoek, gevolgd door bezoekers die het pand gebruiken voor de verzorging van baby’s, het gebruik van de lockers en het versturen en ontvangen van pakjes. De drukste momenten zijn donderdagvoormiddag en zaterdagmiddag. “We hebben een goeie start genomen met het faciliteitenpand, maar er moet nog worden gewerkt aan de herkenbaarheid en visibiliteit. Het is nog niet altijd even duidelijk voor iedereen dat dit pand er is en welk aanbod er is”, aldus schepen Somers. “Er waren voorstellen om het pand een naam te geven, maar het was een bewuste keuze om dat niet te doen, omdat geen enkele vlag de lading dekt. We zullen de komende maanden wél werken aan de bekendheid van het faciliteitenpand. Dat kan nog beter.”