Meer dan 800 toeschouwers op turnfeest Jong en Blij JVS

21 maart 2019

15u32 0 Sint-Niklaas In sporthal De Mispelaer in Nieuwkerken hebben meer dan 800 mensen het jaarlijkse turnfeest van turnkring Jong en Blij bijgewoond.

Het thema van de show was deze keer ‘Te land, ter zee, in de lucht’, waarbij alle disciplines aan bod kwamen. Van kleuterturnen, dansen en hip hop tot airtrack, trampoline, boksen en wedstrijdturnen: tijdens twee voorstellingen konden in totaal meer dan 800 toeschouwers de turngroepen bewonderen.

Turnkring Jong en Blij telt momenteel liefst 550 leden. Zij worden begeleid door een 45-tal trainers.