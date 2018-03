Medewerkers Welzijnshuis in de kijker 27 maart 2018

Op de 'dag van het sociaal werk' zetten de stad en het OCMW de medewerkers van het Welzijnshuis in de kijker. Ze kregen voor hun dagdagelijkse inzet niet alleen een dankwoord, maar voor de gelegenheid ook pralines. "Het is en blijft een uitdaging om in soms moeilijkere omstandigheden en onder soms hoge werkdruk kwalitatief werk af te leveren. Het is een dagelijkse uitdaging om mensen hun weg in de maatschappij te helpen vinden. Het is werken met je hart op de juiste plaats", klonk het bij de beleidsmensen als dankwoord naar het stads- en OCMW-personeel toe.





(JVS)