Mayerline opent flagshipstore in Waasland Shopping Center JVS

14 februari 2019

13u14 0 Sint-Niklaas Vandaag opent het Belgische modemerk Mayerline een gloednieuwe flagshipstore in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

In 2017 koos Mayerline voor vernieuwing. Met Mimi Lamote werd een nieuwe CEO aangesteld, die haar strepen in de mode heeft verdiend, en die de opdracht kreeg het bedrijf te herlanceren. De collectie kreeg een veel eigentijdser en vlottere look. En ondertussen worden nu ook de winkels aangepakt. “Mayerline steekt haar ambities niet onder stoelen of banken. We willen vooruit en de klanten moeten dat zien en voelen”, zegt Mimi Lamote.

Intussen zag de flagshipstore in Leuven het daglicht, daarna was het de beurt aan de concept stores in Sint-Truiden en Kortrijk en vandaag volgt de gloednieuwe flagshipstore in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. “Deze boetiek straalt uit waar de vernieuwing van het merk Mayerline voor staat: eigentijdse Belgische collecties met hoogwaardige materialen voor de zelfbewuste dame die midden in het leven staat en die belang hecht aan kwaliteit en comfort. We verwelkomen graag dames die stijlvol voor de dag willen komen. In onze flagshipstore in het Waasland Shopping Center zullen zij zich meteen thuis voelen.”

Mayerline is al zestig jaar een ambitieus Brussels modebedrijf. Het is geëvolueerd van een specialist in damesmantels tot een modehuis dat stijlvolle en comfortabele modecollecties tekent voor de meer ervaren vrouw. Van 14 tot en met 16 februari is er een feestelijke opening. Klanten genieten van 10 procent korting op de volledige lente- en zomercollectie.