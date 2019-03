Matteo Simoni te gast op filmfestival Kiwanis Kristof Pieters

27 maart 2019

10u16 0 Sint-Niklaas Serviceclub Kiwanis organiseert op 29 maart de vijftiende editie van haar filmfestival. Dit jaar is de bekende acteur Matteo Simoni te gast. De opbrengst van het festival gaat naar de vereniging Witte Raven die zich bezig houdt met kinderarmoede.

Het filmfestival kan elk jaar op een 700-tal bezoekers rekenen. Het vindt opnieuw plaats in Siniscoop in Sint-Niklaas en op het programma staan dit keer de prenten ‘The Favourite’ en ‘Trio’. Centrale gast Matteo Simoni zal na afloop een woordje spreken op de netwerkreceptie. Kaarten voor het festival kosten in voorverkoop 30 euro. Er is gratis parking en de vertoning van beide films start om 20 uur.

De opbrengst gaat integraal naar Witte Raven. Deze vereniging is actief in 91 scholen van Zwijndrecht tot Lokeren en bestaat vooral uit schoolmedewerkers die proberen kinderarmoede te detecteren. Waar nodig komen ze dan tussen met kleding, voeding, enz.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via http://kiwanis-filmfestival.eventsquare.co