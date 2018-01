Massa oproepen voor bomen op de weg 19 januari 2018

02u39 0 Sint-Niklaas De storm deed gisteren heel wat bomen sneuvelen en die versperden op verschillende plaatsen de weg.

Omdat de hulpdiensten overstelpt werden met oproepen, staken mensen zelf vaak de handen uit de mouwen. Dat was onder meer het geval in de Parmastraat in Melsele, waar een flinke boom de hele straat blokkeerde. Omdat de wachttijd voor de brandweer meer dan een uur opliep, haalden bewoners zelf de kettingzaag boven om de weg vrij te maken. Traditioneel gingen er ook in Waasmunster heel wat bomen tegen de vlakte. In de Patrijzenlaan, de Dommelstraat en op de Dendermondseweg blokkeerden die ook de rijbaan. Ook in de Vestingstraat in Haasdonk, in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas, de Bosdamlaan in Beveren, de Kappellestraat in Stekene, de Sint-Amelbergalaan in Temse, de Molenstraat in Tielrode boom, de E34 in Melsele, de Tuinwijkstraat in Kieldrecht kwamen er bomen terecht op de rijweg. In de Windmolenstraat in Vrasene en in de Breedstraat in Kemzeke en in de Moortelstraat in Kruibeke belandde telkens een boom op het dak van een woning. In de Breekstraat in Melsele en in de Kloosterstraat in Meerdonk waaide een plat dak weg en in de Ruiterstraat in Verrebroek kwamen er zonnepanelen naar beneden.





In Belsele kwam een dak los van een woning in de Kouterdreef. De Vrasenestraat in Beveren tot slot moest ook een tijd worden afgesloten doordat er dakpannen naar beneden kwamen (PKM)