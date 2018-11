Marktleider verdacht van gesjoemel: “Mogelijk tienduizenden euro’s verduisterd” Stadsbestuur legt klacht neer na intern fraudeonderzoek JVS

07 november 2018

16u35 40 Sint-Niklaas Een personeelslid van de stad Sint-Niklaas heeft mogelijk jarenlang standgelden van kermis- en foorkramen verduisterd. Of dat ook met standgelden van marktkramers gebeurde, is nog onduidelijk. Het stadsbestuur is een intern fraudeonderzoek opgestart en heeft nu ook klacht neergelegd bij het gerecht. Het betrokken personeelslid, de marktleider van de stad, heeft naar verluidt wellicht duizenden euro’s, en mogelijk zelfs tienduizenden euro’s, verduisterd.

Binnen de stadsadministratie werd de voorbije week een intern onderzoek gevoerd tegen een personeelslid, na vermoedens van fraude met onder meer standgelden van de kermissen. Daaruit bleek dat het verdachte personeelslid al langer standgelden verduisterde. Het zou gaan om bedragen in cash geld die uitbaters van kermis- en foorkramen moesten betalen aan de stad voor hun plaats. De marktleider moest die bedragen aan de stadsontvanger bezorgen, maar dat gebeurde niet zoals voorgeschreven. Of er ook met standgelden van marktkramers van de donderdagse markt werd gesjoemeld, is nog onduidelijk. Het lijkt er wel op dat deze fraude al enkele jaren aan de gang was. Het is nog onduidelijk hoe groot het verduisterde bedrag is, maar bij de stad gaat men uit van duizenden euro’s, mogelijk zelfs van tienduizenden euro’s. “Dat moet het verdere onderzoek nu uitwijzen”, klinkt het.

Vanmiddag was er overleg tussen het schepencollege en de stadsadvocaat. Op basis van de bevindingen van het eerste intern onderzoek werd het personeelslid preventief geschorst. “Het stadsbestuur zal ook klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij het gerecht. En verder hebben we ook een forensische audit aangevraagd bij het Agentschap Audit Vlaanderen”, meldt het stadsbestuur. Zo’n forensische audit onderzoekt specifiek of er sprake is van fraude in een bepaalde organisatie. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd, wanneer een forensische audit strafrechtelijke breuken aan het licht brengt.

De marktleider is in Sint-Niklaas bevoegd voor het toewijzen van standplaatsen en het innen van standgelden bij markten, kermissen en foren. Er bleken intern al een tijdje vermoedens over fraude. Toen dat grondiger werd bekeken, werd het duidelijk dat het niet om roddels ging maar daadwerkelijk om illegale praktijken. “Het interne controlesysteem heeft niet gewerkt. We moeten hier lessen uit trekken en de organisatie intern beter op punt zetten”, klinkt het vanuit het schepencollege van Sint-Niklaas.