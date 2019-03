Marktactie op Internationale Dag tegen Racisme: laat boodschap achter in babbelbox JVS

10u37 0 Sint-Niklaas Op donderdag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Op de wekelijkse markt staat er dan een babbelbox.

Het stadsbestuur nodigt iedereen uit om donderdag een boodschap voor verdraagzaamheid uit te spreken, op de Internationale Dag tegen Racisme. Op de wekelijkse marktdag staat in de buurt van het stadhuis een babbelbox. Iedereen kan in de babbelbox een boodschap achterlaten voor een verdraagzame stad en een foto laten nemen in de fotobooth.