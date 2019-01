Mantelzorgers krijgen lezing en lekkers voorgeschoteld JVS

09 januari 2019

15u04 0 Sint-Niklaas Op donderdag 24 januari organiseert de stad een mantelzorgmiddag in Zaal Familia.

Tijdens die mantelzorgmiddag is er een lezing van Manu Keirse, klinisch psycholoog en ervaringsdeskundige in de begeleiding van mensen met een (chronische) ziekte en hun mantelzorgers. Hij werkte jaren als directeur patiëntenbegeleiding in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Bovendien schreef hij meerdere boeken over de begeleiding van patiënten en hun omgeving.

Mantelzorgers nemen de zorg van familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich die ziek zijn. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. Voor mantelzorgers is het belangrijk om soms ook even aan zichzelf te denken. Dat komt ook in de lezing aan bod.

Na de lezing trakteert de stad de mantelzorgers op iets lekkers. De toegang is gratis, maar inschrijven is nodig op het nummer 03/778.37.26 of via e-mail naar senioren@sint-niklaas.be. De mantelzorgmiddag vindt plaats op donderdag 24 januari vanaf 14 uur in Zaal Familia in de Truweelstraat 138.