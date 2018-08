Mama Maimouna ontwaakt ieder moment VADER ZIT IN MAURETANIË EN KAN NIET IN ZIEKENHUIS AANWEZIG ZIJN JURGEN EECKHOUT & KOEN BATEN

25 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Hoe licht je een moeder in dat haar dochtertje overleden is na een zwaar verkeersongeval? Voor die loodzware taak staat de familie van Zeinabou Diallo (42) uit Sint-Niklaas. "Vandaag of morgen zal ze ontwaken, maar we weten niet of ze zich iets van het ongeval herinnert", zegt haar broer Mamoudou.

Zeinabou ligt sinds de aanrijding van maandag in een kunstmatige coma in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Door de vele breuken zou ze anders te hard afzien. Volgens haar familie, die rouwt om Maimouna (5) en volop de voorbereidingen treft voor haar begrafenis in hun thuisland Mauretanië, gaat het met haar medisch gezien de goede richting uit. "We gaan haar op haar gemak laten bekomen", vertellen haar broer Mamoudou en neef Thiam. "Het blijft een kritiek moment natuurlijk, want ze kan altijd in shock gaan als ze ontwaakt. Maar volgens de dokters komt het normaal gezien wel goed."





De zwaarste klap voor Zeinabou zal dan nog moeten volgen. Haar jongste dochter overleed aan de supermarkt waar het gezinnetje melk zou kopen voor het Offerfeest. Haar andere dochter Khadidiatou (8) vocht ook even voor haar leven, maar ze is niet meer kritiek. "We weten niet of ze ter plaatse al wist of Maimouna overleden was. Het blijft ook afwachten of ze zich iets van het ongeval zelf herinnert. We gaan het haar sowieso moeten zeggen, maar dat wordt heel erg zwaar." Ook op de steun van haar man kan Zeinabou momenteel niet rekenen. Hij zit in hun thuisland om te helpen met de voorbereidingen van de begrafenis.





Nog zeker maand in cel

Hun Nederlandse aanrijder, Anderson C., blijft nog zeker een maand in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde gisteren beslist. De 21-jarige man met Angolese roots reed minstens 80 kilometer per uur en legde de politie een vals rijbewijs voor. Nadien liep hij weg. "Mijn cliënt beseft nu meer en meer wat hij gedaan heeft", zegt zijn advocaat Herwig Moons. "Al die andere dagen was hij in shock. Ik heb hem vlak voor de raadkamer nog gesproken en toen hadden we het er over dat we niet om zijn vrijlating zouden vragen. Het ongeval is dan ook te tragisch." Over het vluchtmisdrijf blijft de jongeman wel volhouden dat dat niet zijn intentie was. "Hij liep achter zijn twee passagiers aan om deze terug te halen. Hij had niet de intentie om te vluchten en is maar 15 meter ver gelopen en dan teruggekeerd", klinkt het.





De man was op het moment van het ongeval niet onder invloed van drugs of alcohol, wel zou hij afgeleid geweest zijn door zijn passagier en drukte hij op het gaspedaal in plaats van de rem.





Crowdfunding

De nabestaanden van Maimouna reageerden positief op de beslissing van de raadkamer. "Zo'n man mag niet buitenkomen. We hopen dat hij zo lang mogelijk in de cel blijft, anders vrezen we dat hij naar Nederland zal vluchten. Door hem zijn we ons kindje kwijt." Ondertussen heeft de familie een crowdfunding opgestart om uit de kosten te geraken. "Het ziekenhuis, de begrafenis en onze advocaat moeten we ook kunnen betalen hé." Gisteren was er al ruim 400 euro gestort op de rekening, die je kan terugvinden op https://www.leetchi.com/c/la-famille-diallo.