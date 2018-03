Lissa Van Brande opnieuw Belgisch kampioene 14 maart 2018

Lissa Van Brande is in sportcentrum De Witte Molen in haar thuisstad Sint-Niklaas opnieuw Belgisch kampioene sport aerobics geworden. Daarmee wint ze al voor de zevende keer goud op het BK. Met deze zegen erbij heeft ze in totaal al vijftien gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles op diverse WK's, EK's en BK's behaald. Heel wat internationale sport aerobics-atleten zakten het voorbije weekend af naar Sint-Niklaas voor het open Belgisch Kampioenschap, waar ze zich konden kwalificeren voor het Europese- en wereldkampioenschap later dit jaar. Lissa Van de Brande bleek opnieuw de onbetwiste nummer 1 in haar categorie. Ze overklaste ook de Tsjechische Adela Citova, haar grootste concurrente. "Ik ben supertrots dat ik in mijn thuisstad het Belgisch kampioenschap heb gewonnen. Het thuispubliek heeft me vleugels gegeven. Dit geeft me een boost om de voorbereidingen voor de komende kampioenschappen aan te vatten." (JVS)