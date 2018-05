Lions Club houdt 'Comedy Cup' 02 mei 2018

De Lions Club Waasmunster Scaldiana neemt op donderdag 7 juni de Sint-Niklase stadsschouwburg in met de organisatie van de 'Comedy Cup'. Elk jaar zet deze vereniging een cultureel evenement op poten om middelen in te zamelen voor een aantal goede doelen. Dat gebeurt al voor de 25ste keer, met ditmaal de 'Comedy Cup', waarbij comedians Gili, Arnout Van den Bossche en Bas Birker op het publiek worden losgelaten. De opbrengst gaat onder meer naar de Jonathanschool, vzw Lia, vzw Hachiko, vzw Vlos, de sociale kruidenier en een aantal buitenlandse projecten. Na de voorstelling is er een receptie. Tickets kosten 35 euro en zijn per e-mail te verkrijgen via lionswscevent@gmail.com. (JVS)