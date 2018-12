Lieven Dehandschutter (N-VA) legt eed af als burgemeester van Sint-Niklaas JVS

27 december 2018

16u25 0 Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter (60) heeft in de ambtswoning van de gouverneur in Gent de eed afgelegd als burgemeester van Sint-Niklaas. Daarmee is Dehandschutter officieel aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester begonnen.

De voorbije twee weken hebben de burgemeesters van de Oost-Vlaamse gemeenten hun eed afgelegd bij de gouverneur. Vandaag waren nog zes burgemeesters te gast in de ambtswoning van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere aan de Vlasmarkt in Gent. Daarbij ook Lieven Dehandschutter (N-VA), die om 10 uur zijn eed aflegde en dus nu ook officieel aan zijn volgende ambtsperiode is begonnen als burgemeester van de Wase hoofdstad.

Dehandschutter behaalde op 14 oktober 6.695 voorkeurstemmen en zijn partij N-VA ging er in Sint-Niklaas nog op vooruit. Het heeft nu 14 zetels, één meer dan in 2012. N-VA sloot een coalitie met Groen en Open Vld om de volgende zes jaar Sint-Niklaas te besturen. Volgende week vindt in het Sint-Niklase stadhuis de installatiegemeenteraad plaats, waar de nieuw verkozen gemeenteraadsleden hun eed afleggen en aan de nieuwe bestuursperiode beginnen.