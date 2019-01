Lieven Dehandschutter: "Een verkeersvrije Markt, daar moeten we naartoe" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joris Vergauwen

06 januari 2019

16u42 0 Sint-Niklaas Van een verlaging van de belastingen, een nieuw zwembad tot ingrijpende aanpassingen op en rond de Grote Markt: Lieven Dehandschutter (N-VA) gaat met ambitie zijn tweede ambtstermijn als burgemeester in. "Ik ben niet de messias die denkt dat hij iedereen kan overtuigen. Iedereen moet zich goed voelen, maar ik wil ook dat iedereen zich daar naar gedraagt."

Het mooiste moment van Lieven Dehandschutter (60) als burgemeester de voorbije zes jaar? "Dat was voor mij de nacht van 1 januari 2017. Dat was een uniek moment, samen met achtduizend mensen op de Grote Markt het jubileumjaar in. De 800ste verjaardag van Sint-Niklaas kon niet mooier beginnen. Dat hele jaar is een aaneenschakeling van bijzondere momenten geweest."

Als burgemeester leeft u van zo'n momenten. U lijkt zich meer te willen profileren als burgervader, boven het politieke gewoel. Op een controversiële uitspraak kunnen we u ook niet betrappen.

"Ik ga de controverse zeker niet voeden, dat klopt. Ik vind dat het een taak van een burgemeester is om verbindend te zijn: bij de bevolking, tussen de verschillende stromingen in de stad en ook in de gemeenteraad. Je moet altijd proberen om op een positieve manier stappen vooruit te zetten. Als er een discussie is, doe ik er niet graag nog een schepje bovenop. Dat is een bewuste keuze. En dat is mijn taak, vind ik."

Met zo'n aanpak creëer je geen vijanden, maar ook geen fervente aanhangers.

"Ik wil niemand nodeloos tegen mij in het harnas jagen. Iedereen kent mijn overtuiging en mening, maar ik voel niet de behoefte om me nog eens extra te gaan profileren of bepaalde zaken te monopoliseren. Dat me dat geen supporters zou opleveren, trek ik in twijfel. De uitslag van de verkiezingen bewijst toch het tegendeel. Ik ben van 4.300 naar 6.700 stemmen gestegen. Dat is een enorme waardering en aanmoediging."

Stuit het u dan tegen de borst als een partijgenoot als Theo Francken wél voortdurend de controverse opzoekt?

"Ieder zijn stijl. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Ik ga me niet laten verleiden om uitspraken te doen over partijgenoten."

Wat er de voorbije maand op federaal niveau is gebeurd, heeft opnieuw de perceptie van de politiek geen deugd gedaan.

"Dat is zo. In de lokale kiescampagne heb ik gemerkt dat we heel vaak en soms uitsluitend worden aangesproken over nationale thema's. Soms moest ik zeggen dat we op 14 oktober gingen stemmen voor het beleid in Sint-Niklaas. Ik begrijp het wel: voor de mensen is het leven één en ondeelbaar. Maar de keuze op 14 oktober is anders dan die van 26 mei 2019. De politiek heeft geen goeie beurt gemaakt bij de gewone burger. Voor mensen die hun eerste stappen in de politiek zetten, wordt de drempel groter en de goesting kleiner."

De betrokkenheid van de burger vergroten, kan helpen om het vertrouwen te herstellen.

"We willen dat ook in Sint-Niklaas verder doen, maar het moet leiden tot resultaat. Je kan over bepaalde zaken blijven discussiëren. Kijk naar de heraanleg van de Stationsstraat in de vorige bestuursperiode. Daar is heel lang over gediscussieerd. Er zijn altijd voor- en tegenstanders, maar op een bepaald moment moet je de knoop doorhakken. En voor iederéén goed doen, dat lukt niet."

Even vooruitblikken op de komende zes jaar dan. Wat gaat er nu precies beter verlopen zonder de socialisten in de meerderheid?

"Ik bekijk het niet zo. We hebben de voorbije zes jaar goed bestuurd. Mijn partij N-VA en Groen zijn daar ook voor beloond op 14 oktober, sp.a niet. Dat heeft wellicht ook te maken met nationale tendenzen, maar ik ga hun analyse niet maken. We gaan nu met Groen en Open Vld in zee. We zullen mekaar sneller vinden. Zes jaar geleden moesten we nog veel meer onze plaats zoeken. Mathematisch waren er nu meerdere oplossingen, maar de partijen hebben beslist en de meerderheid zal nu moeten bewijzen dat ze voldoende slagvaardig is om de ambities waar te maken. Het is een nipte meerderheid met 22 tegen 19. Maar ook in 1988 en in 1994 was dat in Sint-Niklaas al het geval, toen telkens met 21 tegen 18. Niet de aantallen, maar de interne cohesie is voor mij het belangrijkst."

Oud-burgemeester Freddy Willockx zag de vooruitgang van het Vlaams Belang bijna als een persoonlijke nederlaag. Hoe ziet u dat?

"Ik ben niet de messias die denkt dat hij iedereen kan overtuigen, dat alles wat we doen goed is voor iederéén. Ik vind wel dat we de bekommernissen van alle kiezers ernstig moeten nemen, ook van de 17 procent van Vlaams Belang. Zij zijn meer bekommerd om veiligheid, om samenlevingsproblemen, hoe mensen met elkaar omgaan... N-VA heeft in Sint-Niklaas geen stemmen verloren aan Vlaams Belang. Ik zie het als mijn taak om er voor te zorgen dat iedereen zich hier goed voelt, maar ik verwacht ook dat iedereen zich daar naar gedraagt. Daar moeten we nog aan werken, in twee richtingen."

In de aanloop naar 14 oktober stelde uw partij een belastingverlaging voor. Komt die er ook?

"Bedoeling is om in de loop van deze bestuursperiode de aanvullende personenbelasting met 1 procent te verlagen, van 8,5 naar 7,5 procent. Dat is onze doelstelling. We denken dat dat realistisch is, anders zouden we dat ook niet voorstellen. We hebben een buffer opgebouwd door ruim te begroten. We hebben 6 miljoen euro overschot op de laatste rekening, daar kunnen we iets mee doen."

U wil ook een tweede of een nieuw zwembad bouwen. Groen ziet dan weer liever een ecologisch buitenzwembad.

"We gaan alle pistes bekijken, zowel het concept als de locatie. Ons huidig zwembad zit aan zijn limieten. Intussen is de bevolking verder aangegroeid. Wat de beste optie is, moeten we nog bekijken."

Over de herinrichting van de Grote Markt en het opwaarderen van een aantal centrumstraten wordt ook veel verwacht.

"Met het nieuwe circulatieplan willen we de stadskern stap voor stap aantrekkelijker maken. Het nieuwe concept voor het Hendrik Heymanplein is klaar. Als het openbaar vervoer wordt aangepast, als er voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt een extra inrit is aan de kant van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en een extra uitrit aan de Parkstraat, dan zijn de randvoorwaarden vervuld om de knip op de Grote Markt mogelijk te maken. Dan kunnen we van de Markt een veel aantrekkelijkere belevingsruimte maken. Als je nu op een terras zit, heb je een zicht op een eindeloze stroom auto's waarvan de helft niks in de stadskern te zoeken heeft. Er is in de kiescampagne nogal gefocust op die knip op de Grote Markt, maar het is een ruimer verhaal. Als je in Mechelen op de Markt zit, kun je genieten van die plek, zonder te worden gestoord door alle verkeer. Daar willen we naartoe."

Nog één vraag: u krijgt met een tweede ambtstermijn een unieke kans om als burgemeester uw stempel op deze stad te drukken. Hoe zou u over pakweg 30 jaar herinnerd willen worden?

"Alle politici hebben misschien een tikje ijdelheid. Ik ben daar minder mee bezig, ik hoop vooral dat ik nog leef over dertig jaar. Ik vind wel dat ik de opdracht heb als burgemeester om de samenhorigheid en de trots te vergroten. Daar is nog wat aan te doen. Ik heb daar ook een historische verklaring voor. We zijn geen middeleeuwse stad. Sint-Niklaas is pas een stad geworden in de tweede helft van de 19de eeuw, met de ontwikkeling van de textielnijverheid. Maar door het teloorgaan van die textielindustrie in de jaren 70-80 is dat stedelijk weefsel letterlijk en figuurlijk uit mekaar gerafeld. We moeten Sint-Niklaas een stuk heruitvinden. We mogen onze stad ook niet laten herleiden tot de grootste markt van het land. Dit moet een stad zijn met een ziel, waar iets te beleven is. Een ballonstad, de stad van de Sint: dat zijn voorbeelden van unieke aspecten van onze identiteit. Die kunnen we nog meer ontwikkelen. Daarnaast is dit ook een stad waar ondernemerschap wordt aangemoedigd. Daar moeten we verder op bouwen."