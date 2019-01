Lieve Van Daele is nieuwe CD&V-voorzitter JVS

14 januari 2019

11u06 0 Sint-Niklaas Voormalig schepen Lieve Van Daele is de nieuwe CD&V-voorzitter in Sint-Niklaas. Ze is meteen ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de lokale partijafdeling. Sara Weemaes is de nieuwe voorzitter van Vrouw & Maatschappij, Mathias De Bock voert voortaan Jong CD&V aan.

CD&V heeft in Sint-Niklaas een nieuw partijbestuur gekozen. Lieve Van Daele is de nieuwe voorzitter van de Sint-Niklase partijafdeling. De voormalige schepen en fractieleider volgt Johan Uytdenhouwen op.

Van Daele was federaal volksvertegenwoordiger (2006-2010), schepen in Sint-Niklaas (2006-2012) en raadgever op het kabinet van minister Joke Schauvliege (2013-2014). Op 14 oktober werd dochter Lore Baeten verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Lieve Van Daele gaat nu de lokale partij leiden. “Met haar politieke ervaring als schepen en fractieleider is ze de geknipte persoon om te bouwen aan een sterke CD&V-ploeg. Verbinden en vernieuwen, kritisch en constructief oppositie voeren, diversiteit omarmen en een sterke aanwezigheid zijn voor haar speerpunten”, klinkt het bij CD&V.

Sara Weemaes wordt de nieuwe voorzitter van Vrouw & Maatschappij, Mathias De Bock van Jong CD&V en Bernadette Muller zet zich verder in voor de senioren van CD&V. Thérèse Everaert (Belsele), Marijke Pante (Sinaai) en André Van Overloop (Sint-Niklaas) zijn verkozen als sectievoorzitters.

In de gemeenteraad heeft CD&V zes mandatarissen: Johan Uytdenhouwen, Saloua El Moussaoui, Lore Baeten, Kristof van Gansen, Jos De Meyer en Julien Ghesquière.