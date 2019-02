Liefde op oudere leeftijd: Leo (89) baat nog steeds wijn- en likeurwinkel uit, maar bezoekt zijn Huguette (87) twee keer per dag in rusthuis JVS

28 februari 2019

17u38 0 Sint-Niklaas In rustoord Ennea aan de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas hebben Leo De Clercq en Huguette Sablon hun 65-jarig huwelijksjubileum gevierd. Het koppel toont hoe de liefde ook op oudere leeftijd nog kan overwinnen, in niet altijd makkelijke omstandigheden. Huguette verblijft in het rusthuis, terwijl Leo nog steeds zijn wijn- en likeurhandel op de hoek van de Ankerstraat en Zamanstraat uitbaat. Dat is één van de oudste winkels van Sint-Niklaas. Elke middag en elke avond trekt hij naar het rusthuis, om bij zijn vrouw te zijn.

Leo De Clercq is in Sint-Niklaas een bekend figuur. Hij baat al sinds jaar en dag een wijn- en likeurhandel uit, op de hoek van de Ankerstraat en Zamanstraat. Zijn winkel bestaat al van 1880, sinds 1904 op die locatie. “Ik baat deze winkel uit sinds 1954. Ik blijf dat erg graag doen. Klanten zeggen me vaak hoe mooi ze deze winkel vinden.”

Zijn wijn- en likeurhandel is opgenomen in het boek ‘Goed bewaarde winkelinterieurs’, waarin ook De Walvis staat, de vroegere drogisterij in de Ankerstraat met de bekende rode gevel, schuin tegenover de wijn- en likeurhandel van Leo De Clercq. “In de jaren 1960 heb ik de laatste aanpassingen laten doen in mijn winkel. Toen liet ik nieuwe rekken maken bij Nobels-Peelman, zodat ik meer flessen kon zetten. De winkel is authentiek.”

Zijn winkel is dan wel zijn grote liefde, maar de allergrootste is zijn vrouw Huguette. Zij verblijft al zes jaar in rusthuis Ennea aan de Lepelhoekstraat, maar Leo doet er alles aan om haar zoveel mogelijk te zien. Over de middag gaat de winkel dicht en komt Leo naar het rusthuis, om zijn vrouw te helpen bij de maaltijd. Daarna gaat hij weer aan het werk. ‘s Avonds, na sluitingstijd, komt hij terug en blijft hij bij Huguette tot ze gaat slapen.

Deze week hadden ze iets te vieren. Ze zijn immers al 65 jaar getrouwd. “Een heel bijzondere gebeurtenis. En ook een beetje confronterend. Nooit gedacht dat 65 jaar zo snel vooruit zou gaan.”