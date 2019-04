Lidl zet 7.200 zonnepanelen op distributiecentrum: “Investering van 1,6 miljoen euro” JVS

11 april 2019

15u00 0 Sint-Niklaas Supermarktketen Lidl heeft zijn distributiecentrum in Sint-Niklaas uitgerust met 7.200 zonnepanelen. “Een investering van 1,6 miljoen euro”, klinkt het bij Lidl.

Sinds deze week schakelt supermarktketen Lidl 7.200 zonnepanelen in voor de energiebevoorrading in het distributiecentrum in het Europark-Zuid in Sint-Niklaas. Dat is goed voor 1.730 MegaWattuur per jaar, ofwel de energie die nodig is om ruim 600 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Het distributiecentrum van Lidl bevoorraadt in totaal zo’n tachtig winkels in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en is daarmee één van de grootste centra van de supermarktketen in ons land. Tegen volgend jaar wil Lidl minstens 12,5 procent van zijn energieverbruik zelf voorzien, via hernieuwbare energie.

“Het klimaat is meer dan ooit een hot topic. Als we onze ecologische voetafdruk willen verminderen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Als internationale winkelketen willen we daar een voorbeeldrol in opnemen. We zullen de stroom van de 7.200 zonnepanelen als energiebron gebruiken voor onder meer onze industriële koeling, airco en verlichting. Zo kunnen we liefst 33 procent van ons energieverbruik van het distributiecentrum in Sint-Niklaas dekken”, stelt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Met in totaal 19.120 zonnepanelen draaien drie van de vijf distributiecentra van Lidl nu al deels op zonne-energie. En ook voor de winkels zet de supermarktketen daar op in, met in totaal 34.000 zonnepanelen. “Begin 2016 hadden we slechts vier winkels met zonnepanelen. Eind 2016 waren dat er al 24 en ons doel is om dit aantal stevig op te krikken door elk jaar ongeveer een twintigtal filialen te voorzien van zonnepanelen." Sinds 2015 installeerde Lidl ook 37 elektrische laadpalen op de parkings van enkele filialen. Tegen eind volgend jaar moeten 100 winkels uitgerust zijn met oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.