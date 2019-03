Lichtgewonde bij kop-staartaanrijding in Hoge Bokstraat Kristof Pieters

17 maart 2019

In de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas kwam het zaterdag om 13.25 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens. Een 32-jarige chauffeur uit Sint-Niklaas reed met zijn Chevrolet Nubira en aanhangwagen in de Hogebokstraat richting Hamme. Hij stond stil om voorrang te verlenen aan een wagen die uit de Nauwstraat kwam gereden. De 41-jarige M.K. uit Gent merkte dit te laat op en reed in op de aanhangwagen. De bestuurder uit Sint-Niklaas raakte lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis worden afgevoerd.