Lichte toename van aantal fietsers op fietssnelweg JVS

09 januari 2019

14u48 0 Sint-Niklaas Met 1.463 fietsers per dag is het gebruik van de fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas licht gestegen in vergelijking met 2016.

De provincie houdt om de twee jaar tellingen op de fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen. Steeds meer fietsers maken gebruik van de fietssnelweg F4 langs de spoorlijn Gent-Antwerpen in onze regio. Dat bleek duidelijk uit de tellingen in september 2018, op vier meetpunten in de regio. In totaal werden ruim 28.000 fietsverplaatsingen geregistreerd langs de vier meetpunten in Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren en Lochristi. Het hoogste aantal fietsbewegingen werd geregistreerd in Lokeren ter hoogte van de Durmebrug, met gemiddeld 1.934 fietsers op een werkdag.

De meetpunten in Lokeren en in Sint-Niklaas kennen op werkdagen een duidelijke ochtend- en avondpiek. “Dat wijst op het functioneel gebruik van deze fietsroutes voor woonwerk- en woonschoolverkeer. Tijdens het spitsmoment passeren er op een gemiddelde werkdag tot 260 fietsers per uur in Sint-Niklaas en in Lokeren tot 220 fietsers per uur”, klinkt het.

Voor het meetpunt in Sint-Niklaas werd geteld aan het Westerplein. Vergeleken met de fietstelcampagne van 2016 is er in 2018 een lichte toename van het aantal fietsbewegingen per dag (+ 3 procent): 1.463 fietsbewegingen in 2018 tegenover 1.373 in 2016. Die toename is er evenwel enkel op werkdagen.