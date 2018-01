Leraren De Fontein ontvangen Poolse collega's 02u53 0 Foto JVS

De directie en acht leerkrachten van een basisschool uit het Poolse Radowe Male waren te gast in Berkenboom-basisschool De Fontein. Zij raakten geïnteresseerd in de vernieuwende werking van deze Sint-Niklase school tijdens de Europese bijeenkomst van 'Changemaker Schools', vorig jaar in Ierland. Directeur Kris Zaman en onderwijzer Patrick Van Cauteren stelden daar hun school voor aan de andere geselecteerde scholen uit onder meer Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De kennismaking verliep heel hartelijk. Het Poolse team reageerde enthousiast op de visie van de school en hoe die in de praktijk wordt uitgevoerd. Volgende maand nemen directeur Kris en meester Patrick deel aan een internationale uitwisseling van Changemaker Schools, in het Franse Lyon.





(JVS)