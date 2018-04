Lentetuinen in Waasland Shopping Center 04 april 2018

02u55 0

De ontluikende lente manifesteert zich ook binnen in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Doorheen het winkelcentrum zijn een hele reeks lentetuintjes ingericht, waar ook de nieuwe collecties van de modewinkels wordt getoond.





Ook het centraal plein is omgetoverd tot een grote tuin, die dan weer speciaal voor kinderen ter beschikking staat. Elke zaterdag en woensdag in deze paasvakantie, van 14 tot 18 uur, worden kinderen er uitgenodigd in het kinderatelier, waar vogelhuisjes worden gemaakt en stenen beschilderd voor in de moestuin. (JVS)