Leerlingen zetten zich 'ploggend' in 18 mei 2018

De vierdejaars van Berkenboom Humaniora uit Sint-Niklaas wagen zich deze weken aan een nieuwe looptrend die komt overgewaaid uit Zweden: 'plogging'. Dat is een combinatie van joggen en het Zweedse woord 'plocka', of verzamelen. Tijdens hun looptocht zamelden de jongeren dus een hele hoop afval in dat ze onderweg zagen liggen. "In plaats van de klassieke loop tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding zetten we ons nu veel nuttiger in. We hebben de omgeving rond recreatiedomein De Ster afvalvrij gemaakt. Dat gebeurt de komende weken ook in het stadspark en de schoolomgeving", aldus leerkracht Sarina Zaman.





(JVS