Leerlingen VTS maken nieuwe staf voor Sinterklaas JVS

23 november 2018

15u28 1 Sint-Niklaas De leerlingen van de Vrije Technische Scholen (VTS) hebben een nieuwe staf gemaakt voor Sinterklaas. De jongeren hebben die staf zelf ontworpen en gemaakt, met verschillende materialen en technieken. En of de Sint er blij mee is: “Voortaan ga ik op pad met dit unieke exemplaar!”

“Een tijdje geleden werd onze school gecontacteerd vanuit de entourage van Sinterklaas met de vraag of we geen nieuwe staf konden maken”, schetst leerkracht Jo Geleyn van de VTS. “Ik hoef niet te zeggen dat zo’n werkje ons op het lijf geschreven is. Onze jongeren zijn specialisten. Met heel veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan.”

Door de combinatie van verschillende materialen en technieken werd het een uniek werkstuk. “De jongeren hebben alles gedaan: van het denkwerk en het technisch uittekenen tot het vervaardigen. We zijn eigenlijk vertrokken met een biljartkeu, omdat de staf van de Sint demonteerbaar moet zijn. Als Sinterklaas de auto neemt, moet de staf mee kunnen. De verdere afwerking gebeurde met metaal en polyester. Er is ook 3D-printing aan te pas gekomen. Kortom, de jongeren hebben voor deze bijzondere opdracht heel wat verschillende technieken kunnen toepassen. Vroeger stond een technische school misschien eerder bekend voor het boren en kloppen, maar die tijd is al lang voorbij.”

Sinterklaas was vrijdagmiddag zelf van de partij in de VTS om zijn nieuwe staf in ontvangst te nemen. “Het is een prachtige staf. En ik ben blij dat deze nieuwe staf gemaakt is door zovele goede kinderen. Voortaan ga ik op pad met dit unieke exemplaar!”

Het is niet de eerste keer dat de VTS met iets bijzonder uitpakt. Vorig jaar nog werd er een mobiele kapel gemaakt naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas. “En voor volgend jaar hebben we alweer een opdracht, deze keer van de Reuzengilde. De reus van Sinterklaas heeft immers een opsmukbeurt nodig. Ook daar zullen we ons met veel plezier over ontfermen.”