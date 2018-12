Leerlingen Portus Berkenboom zorgen voor ‘De Knapste Warmste Week’ JVS

05 december 2018

15u23 0 Sint-Niklaas Leerlingen en leerkrachten van de afdeling Haarzorg en Schoonheidsverzorging van Portus Berkenboom hebben 1.741,36 euro ingezameld voor het goede doel, onder het motto ‘De Knapste Warmste Week’.

Een mooie actie in Portus Berkenboom, waar de leerlingen van de afdeling Haarzorg en Schoonheidsverzorging samen aan de slag gingen om de vzw ReumaNet te steunen, die de Vlaamse patiëntenverenigingen overkoepelt die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. Onder het motto ‘De Knapste Warmste Week’ ontvingen ze op één dag op school heel wat mensen die zich door hen lieten verwennen.

“De leerlingen van 4 en 5 Haarzorg zorgden voor de aankleding van het lokaal en namen de brushings en kleuringen voor hun rekening. De leerlingen van 6 Haarzorg en 7 Haarstilist zorgden voor de gepaste snit, zowel voor dames, heren als kinderen. De leerlingen van 4 Bio-Esthetiek maakten het werk af met een manicure of het lakken van de nagels. En de jongeren van 5 Schoonheidsverzorging tot slot verwenden de klanten met een relaxerende rugmassage, maar ook met een pedicure of het ontharen van de benen. Na deze hartverwarmende dag konden de leerlingen 1741,36 euro schenken aan ReumaNet”, klinkt het in Portus Berkenboom.