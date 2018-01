Leerlingen Heilige Familie krijgen Engelse leerkrachten in spe over de vloer 27 januari 2018

Negentien Engelse studenten van de lerarenopleiding van de Canterbury Christ Church University zijn op bezoek bij hogeschool Odisee in Sint-Niklaas. Ze verblijven de laatste twee weken van januari bij gastgezinnen en krijgen de kans om in twee basisscholen even mee te draaien, in de Heilige Familie (foto) en in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, en een dagje in de Berkenboom Humaniora, om hun blik te verruimen en kennis te maken met het onderwijssysteem in ons land.





(JVS)