Leegstand winkelpanden gestegen tot 11,4 procent: "Maar door inspanningen voorbije jaren slechts beperkte stijging"

19 april 2019

11u25 1 Sint-Niklaas Op tien jaar tijd is de leegstand van winkelpanden in Sint-Niklaas gestegen van 9,9 procent naar 11,4 procent. In vergelijking met andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten is dat een heel beperkte stijging. “Sint-Niklaas heeft duidelijk inspanningen gedaan”, concludeert Unizo Oost-Vlaanderen.

In tien jaar tijd is de leegstand van winkelpanden in de Oost-Vlaamse steden en gemeenten naar een gemiddelde van 10 procent gestegen. Dat zeggen de leegstandscijfers van Locatus. Unizo Oost-Vlaanderen maakte de balans op in de provincie. “In vijftien Oost-Vlaamse gemeenten gingen de cijfers maal drie sinds 2009. En in twaalf steden en gemeenten bedraagt het leegstandspercentage meer dan 10 procent. Een duidelijk signaal dat er actie moet worden ondernomen om de Oost-Vlaamse steden en gemeenten te redden van de verschraling en de kernen opnieuw levendig en aantrekkelijk te maken.”

Voor Sint-Niklaas is de situatie in vergelijking met andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten niet slecht. In 2009 bedroeg het leegstandspercentage 9,9 procent. Tien jaar later is dat 11,4 procent. Dat is zelfs een verbetering ten opzichte van 2011 en 2012, jaren waarin de stad kampte met leegstandspercentages tot 13 procent. Met onder meer de heraanleg van de Stationsstraat, premies om investeerders te lokken, het afbakenen van het kernwinkelgebied, de leegstandsbelasting en de afbouw van de winkelvloeroppervlakte slaagde de stad er in om het probleem in de hand te houden. “In geen enkele stad of gemeente met meer dan 20.000 inwoners is de leegstand gedaald, maar er zijn wel plaatsen waar de leegstand niet spectaculair steeg, zoals in Sint-Niklaas. Die stad kampt al lang met een leegstandsproblematiek, maar de inspanningen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de leegstand niet in die mate gestegen is, zoals dat het geval is in onder meer Denderleeuw, Ninove en Aalst”, klinkt het bij Unizo.

“Geen uitvlucht”

Volgens Unizo is het geen verrassing dat de leegstand stijgt. “Zeker in tijden van e-commerce en baanwinkels. Net daarom is een weldoordacht beleid nodig om de kernen anders te gaan invullen. Wij pleiten voor bedrijvige kernen met een mix van activiteiten als winkels, vrije beroepen, diensten, maakbedrijven, horeca en woningen. Zo kunnen we de kernen terug levendig en aantrekkelijk maken. Daarvoor is vaak een aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften nodig, een uitbreiding dus van ‘kernwinkelgebied’ naar ‘kerngebied’. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van de herbestemming van leegstaande panden. En ook het eigen DNA beklemtonen, is belangrijk. Wat zijn de sterktes van een stad, hoe kan de beleving verhoogd worden en hoe kunnen inwoners én bezoekers de bedrijvige kern het best bereiken? Over al die zaken moeten steden en gemeenten een duidelijke visie ontwikkelen”, aldus Unizo Oost-Vlaanderen-directeur Jos Vermeiren. “We kunnen er niet onderuit dat het retaillandschap enorm veranderd is in die tien jaar. Maar laat dat geen uitvlucht zijn om de kernen te laten doodbloeden.”