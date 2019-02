Laura Tesoro in De Casino voor goede doel Opbrengst concert gaat naar Spoor 56 en LIA JVS

15 februari 2019

19u25 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 31 mei trapt Laura Tesoro haar zomertour af in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Een bijzonder concert wordt het, want de opbrengst gaat naar twee organisaties voor bijzondere jeugdzorg in de regio: Spoor 56 en LIA. Al tien jaar organiseert een groep vrijwilligers concerten voor deze goede doelen. Maar nu zijn het hun kinderen die hun engagement tonen, onder het motto ‘Jeugd voor Jeugdhulp’. Of zoals Lisa (15), Yente (15), Lore (13), Dries (11), Julie (10) en Bram (10) het zelf verwoorden: “We nemen het op voor kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als wij.”

Tien jaar geleden startte een groep vrijwilligers met benefietconcerten, om de vrijetijdsbesteding van de jongeren van het toenmalige tehuis Sint-Carolus in Nieuwkerken extra te ondersteunen. In die tien jaar stonden onder meer Hooverphonic, Rob De Nijs, Eva De Roovere, Frank Boeijen, Scala & Kolacny Brothers, Liesbeth List, Natalia en Gabriel Rios op het podium voor de jeugdhulp in de regio, een taak die vandaag de vzw’s Spoor 56 en LIA op zich nemen.

Daar worden kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen begeleid die zich in een kwetsbare of verontrustende leefsituatie bevinden. Spoor 56 is een organisatie met vestigingen in Nieuwkerken (Carolus), Hamme (Dageraad) en Dendermonde (Sint-Vincentius). De afdelingen van LIA zijn gevestigd in Waasmunster, Lokeren en Beveren. Met de opbrengst van al die concerten krijgen kinderen en jongeren in de jeugdhulp de kans om met iets minder zorgen op te groeien. Subsidies zijn er voor hen niet om hun vrije tijd in te vullen. Maar door de opbrengst van de concerten kunnen ze wél naar een sportclub of een jeugdvereniging in de buurt.

“Voldoening”

Voor het volgende concert geven de volwassen organisatoren van de benefietconcerten de fakkel even door aan hun kinderen. En zo zijn Lisa (15), Yente (15), Lore (13), Dries (11), Julie (10) en Bram (10) de gezichten van het concert in De Casino op vrijdag 31 mei, met niemand minder dan hun grote favoriet: Laura Tesoro. Onder het motto ‘Jeugd voor Jeugdhulp’ gaan zij de komende weken op pad om de zaal helemaal uit te verkopen en de jeugdzorgprojecten meer bekend te maken. “We zijn heel fier om samen met onze papa’s zo’n concert te mogen organiseren. Het geeft ons ook veel voldoening om iets te kunnen doen voor deze kinderen en jongeren, omdat zij niet elke dag zo vrij van zorgen kunnen leven als wij. We beseffen heel goed dat zij niet dezelfde kansen krijgen als wij. We willen daarom echt iets doen voor hen. En daarvoor gaan we de komende weken onder meer langs heel wat scholen met flyers. We gaan ook vertellen over Spoor 56 en LIA, en waarom de jongeren op onze steun moeten kunnen rekenen!”

De organisatoren konden Laura Tesoro strikken, die eind mei in Sint-Niklaas meteen haar ‘Summertour 2019' aftrapt. Het concert vindt plaats op vrijdag 31 mei om 20 uur. Tickets kosten 20 euro. De voorverkoop is vandaag gestart. Info: www.decasino.be.