Laptops gestolen 02 juli 2018

Zaterdagmorgen werd een inbraak vastgesteld in een gebouw in de Hofstraat in Sint-Niklaas. Het is nog niet duidelijk hoe de dieven binnen raakten. Ze gingen alleszins aan de haal met een beamer, 2 laptops en een bos sleutels. (PKM)