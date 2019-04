Langs de Ronde in het Waasland - Plaza Central op de Grote Markt: “Spaans ontbijt, zuiderse sfeer en geweldig zicht op de koers” JVS

04 april 2019

18u27 0 Sint-Niklaas Zondag is er weer Vlaanderens Mooiste. De koers passeert opnieuw door het Waasland. Al zeker één zonnige plek langs het parcours, ook bij minder weer, is Plaza Central op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daar wordt een Spaans ontbijt geserveerd en ongetwijfeld vloeit het Kwaremont-bier er de hele dag rijkelijk. En niet te vergeten: de renners passeren vlak voor het terras, in een langgerekte flauwe bocht, wat een ideaal zicht oplevert.

Net als in heel wat Zuid-Europese horecazaken is ook in tapasbar Plaza Central de televisie prominent aanwezig in de zaak. Als er sport op tv is, is het er te zien, met voetbal en wielrennen op kop. Ook zondag zal de koers er de hele dag te volgen zijn. Rond de klok van elf is de koers natuurlijk live te zien, vanop het terras van Plaza Central, met een geweldig zicht op het voorbijstuivende peloton, in de langgerekte bocht naar de Parkstraat op. “Je kan de renners hier al zien vanaf ze de Grote Markt opdraaien vanuit de Parklaan. Voor de Ronde breiden we het terras altijd uit. Nu staat de grote tafel van ‘Het stadsgesprek’ hier vlak naast, waar mensen ook iets kunnen drinken. Voor wie de ochtend mooi wil starten, bieden we een Spaans ontbijt aan voor 25 euro. Een tafeltje op het terras reserveren, is ook mogelijk. Kortom, we willen er een bijzondere dag van maken. Het is immers een hoogdag”, vertelt uitbater Alain Van Steenlandt van Plaza Central, dat van het biermerk Kwaremont ook het label ‘Koerscafé’ heeft gekregen. “We doen zondag ook enkele acties, waarbij heel wat gadgets te winnen zijn. En wie de winnaar van de Ronde voorspelt, wint een tapastafel ter waarde van 35 euro!”

Plaza Central, Grote Markt 62, Sint-Niklaas