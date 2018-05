Lading betonstenen verloren na ongeval 08 mei 2018

Op de laterale rijbaan van de E17 richting Gent in Sint-Niklaas gebeurde gisterenmiddag om 16.30 uur een ongeval. Een vrachtwagen en een personenwagen met aanhangwagen kwamen licht met elkaar in aanrijding. Daardoor ging de zwaar geladen aanhangwagen aan het slingeren. De bestuurder verloor de controle en botste tegen de betonnen jersey. De lading betonstenen op de aanhangwagen kwam daardoor verspreid op de rijbaan terecht. Daardoor ontstond er grote verkeershinder. De bestuurder van de BMW werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de betonstenen op te ruimen, een klus die heel wat tijd vergde omdat de stenen over een afstand van zo'n 100 meter verspreid lagen. (PKM)