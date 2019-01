Ladies Night in Siniscoop met film ‘Trio’ én acteurs Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke JVS

25 januari 2019

13u49 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 5 februari is er in Siniscoop in Sint-Niklaas een ‘Ladies Night’. Dan staat de film ‘Trio’ op het programma, mét een castbezoek van Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke.

Op dinsdag 5 februari is er weer een ‘Ladies Night’ in Siniscoop. Dames worden er dan vanaf 19 uur verwelkomd met een drankje in de foyer van de bioscoop. Om 20 uur start de film. Na afloop krijgt iedereen nog een goodiebag mee naar huis.

Voor deze Ladies Night staat ‘Trio’ op het programma, een film met Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke. Zij zullen die avond ook afzakken naar Siniscoop. Het trio had hun allereerste samenwerking tijdens de tv-serie ‘Safety First’. In 2016 toerden ze samen door het land met het theaterstuk ‘Hechten’. De drie besloten een verfilming te maken van het theaterstuk, en door hun hechte vriendschap ook een productiehuis op te richten, Brutteo.

Info en tickets: www.siniscoop.be.