Laatstejaars vieren laatste honderd dagen 10 maart 2018

De laatstejaars van de Sint-Niklase middelbare scholen hebben gisteren hun laatste honderd dagen gevierd. "Echt feesten in eigen stad doen we niet. Daarvoor zijn de meesten al te moe van het nachtje stappen in Gent. Sommigen hebben niet geslapen, anderen een paar uurtjes. Vrijdagavond zijn we bekaf", klonk het gisteren bij een groep laatstejaars van Sint-Carolus, die dat evenwel ook ergens jammer vinden. "Wij horen natuurlijk die verhalen van vroeger, toen de laatste honderd dagen hier massaal met z'n allen werden gevierd. Als er een grote feesttent op de Grote Markt stond, zouden we liever in eigen stad blijven. Dan gingen we niet naar Gent." De politie hield gisterochtend toezicht in de stadskern. Het was overal bijzonder rustig. De politie stelde vast dat donderdagavond rond 23 uur een 400-tal scholieren de trein nam richting Gent. Ze keerden op verschillende tijdstippen terug. Niemand veroorzaakte overlast. (JVS/PKM)