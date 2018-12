Laatste keer winterbar op Regentieplein - Organisatie is houding buurt beu: “Moedeloos door zoveel tegenkanting” JVS

19 december 2018

11u30 0 Sint-Niklaas Vanaf vrijdag staat op het Regentieplein in Sint-Niklaas opnieuw een winterbar, drie dagen lang. Een grote feeststemming is er echter niet, want het wordt wellicht de laatste editie. De organisatie is de houding van een groep buurtbewoners meer dan beu.

Al vele jaren is er op het Regentieplein een kerstmarkt. In 2014 kwam daar een winterbar bij, eerst op initiatief van enkele horecazaken op het plein, sinds 2015 met Emanuel Durinck als organisator. Die eerste twee jaar nam de winterbar het plein drie weken in, sinds 2016 is het een driedaags evenement. Al van in het begin kwam er kritiek vanuit de buurt op de winterbar, waardoor het de laatste jaren in die afgeslankte vorm plaatsvond. Niettemin bleef er altijd spanning in de lucht hangen, boven het mooiste plein van Sint-Niklaas. Het zorgt er ook voor dat de winterbar komende vrijdag allerminst in een gezellige en hartelijke kerstsfeer van start kan gaan. “We doen er alles aan om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Het is kleinschalig, op maat van de buurt, op het prachtige Regentieplein waar de rest van het jaar al helemaal niks wordt georganiseerd. We houden rekening met de bekommernissen vanuit de buurt, we overleggen en grijpen in waar nodig, maar toch blijft er altijd maar tegenkanting en kritiek komen van steeds dezelfde buurtbewoners. Als ze zelfs dreigen met gerechtelijke stappen en aankondigen om het plein volgend jaar zélf te huren zodat er niks kan plaatsvinden, is er bij ons nog maar weinig goesting om verder te doen”, aldus organistoren Emanuel Durinck en David D’Hoye.

“Op de knieën”

Het wordt wellicht dus het laatste kerstevenement op het Regentieplein, met deze organisatie. “Ons enige doel is altijd geweest om extra beleving te brengen. In deze stad gebeurt al niet zo veel. We doen dit niet om commerciële redenen. Integendeel, er kruipt heel veel tijd en energie in én we zitten met een groot financieel risico. Als het drie dagen slecht weer is, hebben we een probleem. Maar desondanks doen we dit, uit idealisme ook, en in samenwerking met lokale ondernemers en lokale muzikanten. Bezoekers zijn ook altijd heel enthousiast. Als je dan van buurtbewoners echt telkens weer grove verwijten naar je hoofd krijgt geslingerd, is dat allerminst fijn. Je zou al op je knieën moeten gaan zitten om iets te mogen organiseren.”

De organisatie gaat er niettemin nog één keer alles voor geven. De winterbar opent vrijdag om 16 uur, met een afterwork met dj’s Mr Tall & Mr Small. Zaterdag is de winterbar open vanaf 14 uur, met onder meer een akoestisch optreden van Leo Elsen & Jean, een drink voor de buurt en ‘s avonds een optreden van Steph van Uytvanck en Jan Wagemans. Op beide dagen sluit de winterbar om middernacht. Zondag is er dan van 14 tot 22 uur de kerstmarkt op het plein, met ook een optreden van covergroep The Boll Weevils.