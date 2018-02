Laatste dag Paterskerk voor omvorming tot gemeenschapscentrum 03 februari 2018

03u09 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 3 februari kan iedereen een laatste keer de Paterskerk in zijn huidige staat bezoeken. Daarna start de omvorming van de kerk tot gemeenschapscentrum.

In 2014 kocht het stadsbestuur de Paterssite aan met subsidies van de federale overheid en werd een samenwerkingsverband met Interwaas afgesloten om de site nieuwe leven in te blazen. In samenspraak met de buurtbewoners werd een masterplan opgesteld, waarbij de Paterskerk wordt omgevormd tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis. Verder staat de bouw van een veertigtal nieuwe woningen op het programma, na de sloop van het klooster en zaal Familia, en de inrichting van een publieke buurttuin. De eerste stap is de metamorfose van de Paterskerk, die weldra van start gaat. "In de kerk gaan we drie zalen creëren. Een box wordt in het bestaande volume van de kerk geschoven als scheiding tussen het koor en het schip. Op die manier krijg je de grote polyvalente zaal in het schip, de kleinere zaal met een cultuurcafé in het koor en de box bevat de vergaderzaal. Die box dient ook als gemeenschappelijke inkom en bevat alle ondersteunende functies, zodat het monumentale karakter van de kerk behouden blijft", aldus de architecten.





Winnaar

Voor de werkzaamheden van start gaan - die minstens een jaar duren - kan het publiek komende zaterdag 3 februari nog een laatste keer de kerk in zijn huidige vorm 'bewonderen'. Er wordt een infomiddag georganiseerd van 14 tot 16 uur. Die start met een toelichting over de plannen en de start van de werf. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt van de namenwedstrijd voor de drie zalen die in de kerk worden ingericht. Van 14.30 tot 16 uur is er een vrij bezoek mogelijk aan een bijzondere fototentoonstelling over het verleden van de Paterssite. Er is ook een rondleiding voorzien in het klooster en 'Cohousing Paterssite' doet in de kerk hun project uit de doeken. (JVS)