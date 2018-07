Kunstenplatform WARP opent zomerbar 28 juli 2018

Wie zin heeft in een hapje en drankje in een artistiek kader, kan vanaf volgende week in de Apostelstraat terecht. Kunstenplatform WARP opent er vier dinsdagen tussen in augustus een zomerbar. Wat het extra bijzonder maakt, is dat elke dinsdagavond de organisatie in de handen wordt gelegd van een andere gemeenschap uit Sint-Niklaas.

Op dinsdag 31 juli geeft de Syrische WARP-vrijwilliger Abdullah samen met enkele vrienden de aftrap, met hapjes uit de Syrische keuken. Op 7 augustus is het de beurt aan de vzw Ardhmeria van de Albanees-Kosovaarse gemeenschap in Sint-Niklaas. De week nadien, op 14 augustus, krijgen Sint-Niklase Afrikanen de sleutel van de WARP-keuken en op de laatste dinsdag, 21 augustus, is het aan onze noorderburen die uitpakken met een echt 'Hollands plankje'. Volgende week dinsdag gaat de zomerbar voor het eerst open. Diezelfde avond wordt ook een nieuwe installatie in de vitrine K1, het raam net naast het WARP-huis, geopend van de hand van kunstenaar Pieter De Decker. De bar is open tussen 18 en 23 uur. (JVS)