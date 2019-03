Kunstenaar palmt week lang wassalon in: “Laat me inspireren door de mooie levensverhalen” JVS

27 maart 2019

15u40 0 Sint-Niklaas In de anders zo monotone en desolate ruimte van het wassalon in de Elisabethwijk brengt tekenaar en theatermaker Tom Clement deze week artistieke zuurstof. Nog tot vrijdag is hij er elke dag aan het werk, om het leven dat zich ontvouwt binnen de wereld van het wassalon op papier te zetten. Hij tekent, schildert en voert gesprekken, om vrijdagavond af te sluiten met een expo.

‘Wassalon’ is een initiatief van het Sint-Niklase cultuurcentrum en buurtwerking Elisabethwijk. Zij brachten daarvoor kunstenaar Tom Clement uit Antwerpen naar het voor één keer uiterst gezellige wassalon in de Koningin Elisabethlaan. In Antwerpen heeft hij al vaker in een wassalon een soortgelijk artistiek project tot een waardevol einde gebracht. Nog in heel wat andere steden gaan de deuren van de wassalons voor hem open.

Voor hem is het niet alleen iets artistiek. “Het is heel fijn om in interactie te gaan met de omgeving, omdat er ook een heel groot sociaal aspect aanwezig is. Ik laat me inspireren door wat er deze week op deze plek gebeurt. En meestal zijn dat ook de verhalen van de mensen uit deze buurt. Ik spreek iedereen aan die in het wassalon komt, om hen uit te nodigen voor de expo van vrijdag. Dat is een mooie aanleiding voor een gesprekje. En dan hoor je vaak hele bijzondere levensverhalen.”

Terwijl Tom op de tonen van de draaiende wasmachines zijn tekening afwerkt, komt een buurtbewoonster haar was doen. Het is meteen internationaal bezoek aan het wassalon. Mia komt immers uit Tennessee in de Verenigde Staten en woont sinds oktober in de Elisabethwijk. “Ik ben door de liefde verzeild geraakt in een rustige buurt in een rustige stad, in het voor mij toch koude België. Ik hoorde dat er deze week een kunstenaar in dit wassalon zou neerstrijken. Vertel eens, wat ben jij hier precies aan het doen?” En zo belandt Tom Clement in een gesprek met een Amerikaanse Elisabethwijk-bewoonster, wat ongetwijfeld opnieuw voor inspiratie zorgt.

Elke nieuwe tekening krijgt een plaats aan de muur van het wassalon. Gedurende de week nodigt Tom Clement ook dichteres Jana Arns uit, die zich op haar manier laat inspireren door de kleine maar vaak ook grootse wereld van het wassalon. Komende vrijdag vanaf 18 uur mondt dat uit in een afsluitmoment met een tentoonstelling van het werk van de voorbije week, voor buurtbewoners, toevallige passanten en geïnteresseerden.