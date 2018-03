Kruibeke wil eveneens tonnagebeperking voor N419 27 maart 2018

03u35 0

Minister Ben Weyts (N-VA) steunt het invoeren van een tonnagebeperking op de N403 en de N450. Dat heeft hij gisteren laten weten in een brief aan de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Sint-Niklaas. Beveren had al éénzijdig beslist zo'n verbod in te voeren, maar de minister roept nu alle lokale besturen op om de tonnagebeperking gecoördineerd in te voeren. Ook moeten de politiediensten de controles opvoeren en op elkaar afstemmen. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, wil Weyts zich akkoord verklaren met de tonnagebeperking en zal hij het AWV vragen om hieraan mee te werken.





Oog voor zuiden van regio

Met deze maatregel wordt het sluipverkeer van vrachtwagens tussen de E34 en E17 aan banden gelegd. In het zuiden van de regio klinkt echter ongenoegen. Kruibeke is namelijk ook vragende partij voor een tonnagebeperking op de N419. CD&V-fractieleider Filip Vercauteren vroeg gisterenavond op de gemeenteraad om ook in Kruibeke een verbod in te voeren op doorgaand verkeer van meer dan 7,5 ton vanaf het kruispunt Burchtstraat/Molenstraat. Volgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) is dat echter al opgenomen in het mobiliteitsplan en ook doorsproken met AWV.





"We willen het echter combineren met trajectcontrole, want er moet ook controle zijn", vindt Stassen. "Het Waasland is meer dan enkel het gebied tussen de E34 en E17. Wij hebben ook sluipverkeer, maar dan richting N16. Ik hoop dat de minister eveneens oog heeft voor het zuiden van de regio, want ook daar is overlast van doorgaand vrachtverkeer." (PKM)