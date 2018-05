Kris Van der Coelden eindelijk nieuwe OCMW-voorzitter 04 mei 2018

03u07 0

Kris Van der Coelden (sp.a) is tijdens de OCMW-raad woensdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van het OCMW van Sint-Niklaas. Normaal gezien had Van der Coelden al begin maart aan de slag willen gaan als opvolger van Mike Nachtegael (sp.a), die voor een nieuwe job koos als academisch beheerder bij de Universiteit Gent. Maar door interne strubbelingen binnen sp.a én omdat er vragen werden gesteld bij de gekozen procedure kwam de nodige akte niet aan het vereiste aantal handtekeningen om de vervanging vlekkeloos te laten verlopen. Daardoor nam Willem De Klerck (sp.a) tijdelijk het OCMW-voorzitterschap waar. De alternatieve procedure is nu doorlopen, waardoor Kris Van der Coelden nog enkele maanden aan de slag kan in zijn nieuwe functie, op een zucht van de verkiezingen.





(JVS)