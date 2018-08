Kringwinkels blijven scoren 14 augustus 2018

02u34 0

De drie kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas hebben het voorbije jaar in totaal 226.704 klanten over de vloer gekregen. "Dat zijn 747 betalende klanten per dag", evalueert Den Azalee-directeur Peter Maris. "We blijven het heel goed doen en volgen op die manier ook de Vlaamse trend." In Sint-Niklaas gaat het om 123.898 bezoekers, in Sint-Gillis-Waas om 56.195 en in Temse om 46.611. In de nieuwe Kringwinkel in Temse is er een sterke stijging merkbaar, in de andere winkels gaat het om een stagnatie. Bezoekers komen vooral om budgettaire redenen naar de Kringwinkels, zo blijkt uit een eigen onderzoek. "De noodzaak om geld te besparen is bij 83 procent van de kopers de belangrijkste reden. Maar het plezier om te snuisteren in de tweedehands spullen is voor bijna 40 procent van de bezoekers ook een voorname reden. En op de derde plaats komt de zorg voor het milieu. Een derde van de kopers vindt dat duurzaam aspect ook erg belangrijk." (JVS)