Kringwinkel verdeelt gratis originele kerstkaartjes JVS

12 december 2018

19u10 0 Sint-Niklaas Om iedereen de kans te geven om nieuwjaarswensen over te maken, verdeelt Kringwinkel Den Azalee de komende weken gratis kerstkaartjes. Die kregen bijzondere ontwerpen mee, uiteraard met herbruikbare spullen in een kerstopstelling.

Een kerststal met figuurtjes van superhelden, een kerstboom van oude boeken tot een kerstsetting met een sok: de medewerkers van de Kringwinkels van Den Azalee hebben er enkele creatieve weken in kerststemming op zitten. Met allemaal herbruikbare spullen maakten ze bijzondere en originele kerstopstellingen, die ze vastlegden op foto en vervolgens verwerkten tot kerstkaartjes. Er zijn er in een eerste druk een duizendtal beschikbaar, die verdeeld worden in de Kringwinkels in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Temse en in de winterchalet van de ijspiste in Sint-Niklaas.