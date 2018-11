Kringwinkel Den Azalee houdt themaverkoop voor Sinterklaas JVS

08 november 2018

12u09 1 Sint-Niklaas In de Kringwinkels van Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas wordt op zaterdag 10 november een grote verkoop van speelgoed georganiseerd, in aanloop naar de Sinterklaasperiode.

Onder het motto ‘De zak van Sinterklaas staat in de Kringwinkel’ houdt Den Azalee komende zaterdag een themaverkoop in de winkels in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas. Wie op zoek is naar leuk en zelfs educatief speelgoed dat ook héél betaalbaar is, kan er zaterdag terecht. “We hebben heel veel duurzaam, kleurrijk, plezant en degelijk speelgoed verzameld in de Kringwinkels. Dat bieden we aan voor een minimale prijs. Dat maakt de Sint ook blij. Het zou immers zonde zijn speelgoed weg te gooien, terwijl we ook veel kinderen er nog blij mee kunnen maken”, klinkt het. “Heel veel mensen vinden het zelfs amusant om speelgoed te hergebruiken. En wat dacht je van een Sinterklaascadeau voor alle volwassenen die nog van de Sint houden? Een schommelpaard uit grootvaders tijd, een speelgoed kinderwagen die nog van oma was, dat is nog hip tweedehands speelgoed ook.”

De Kringwinkels zijn zaterdag open van 10 tot 17 uur. Info: www.vzwdenazalee.be.