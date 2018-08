Krijgen betonnen spoorbrugpijlers eindelijk wat kleur? 03 augustus 2018

02u47 0

Iets meer dan tien jaar geleden is er al eens een poging ondernomen om de grijze, betonnen spoorbrugpijlers verfraaiien. Nu doen Lore Baeten en Sara Weemaes (CD&V) een nieuwe poging. "Van een grijze Spoorweglaan naar een kleurrijke kunstlijn evolueren, dat is het doel."





Lore Baeten probeerde eerder dit jaar al de NMBS ertoe te bewegen om de grijze betonblokken op het Stationsplein creatief te laten beschilderen, maar die blokken zijn er maar tijdelijk. Nu contacteerde ze NMBS opnieuw. "De NMBS heeft groen licht gegeven. We willen hier nu werk van maken en met alle betrokken partijen een project uitwerken. De combinatie van de grijze pijlers met een hoog urban gehalte en het kleurrijke en speelse van graffitikunst kunnen elkaar versterken en geven karakter aan de buurt."





In 2006 scheelde het niet veel of een Pools graffiticollectief was in het kader van het Independent Arts Festival al aan de slag gegaan met de pijlers. Infrabel schotelde de stad echter een overeenkomst voor dat het moest opdraaien voor mogelijke schade aan de brugpijlers. Omdat de pijlers al heel wat te lijden hebben onder de jarenlange waterdoorsijpeling trok de stad zijn handen terug. Of het nu wél concreet wordt, is afwachten. Intussen duiken er ook andere voorstellen op. Zo is Groen-raadslid Bart De Bruyne wel te vinden voor een aankleding met (klim)planten, zoals in het Spaanse Gerona. (JVS)